Фильм на языке коми снимают на Ямале

Проектный офис развития Арктики выделил деньги на съемки картины. Фильмом занялся Александр Пивкин. Он намерен показать, как звучит язык коми.

На Ямале проживает около шести тысяч представителей северной народности, сообщил «ФедералПресс».

Главным героем станет представитель народности изьватас — Анатолий Терентьев. Он работает журналистом и рассказывает о традициях и быте своего народа. Анатолий вырос в тундре в семье оленеводов.