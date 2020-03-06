Фильм «Красотка» россияне посчитали самым женским

Картина Гарри Маршалла получила голоса 13% опрошенных. Россияне отметили, что это фильм о женщинах, любви, красоте, счастье и моде. Второе место занял фильм «Москва слезам не верит» — у него 10% голосов, на третье месте «Девчата» — 8% голосов.

Фильм «Секс в большом городе», снятый по одноименному сериалу, расположился на четвертом месте с 7% голосов. В топ-10 вошли фильмы «Бриджит Джонс», «Унесенные ветром», «Любовь и голуби», «Гордость и предубеждение», «Самая обаятельная и привлекательная» и «Дневник памяти».

В опросе приняли участие 200 россиян в возрасте от 15 лет до 70 лет.