Фильм «Джентльмены» стал лидером российского кинопроката за выходные

С 27 февраля по 1 марта картинка собрала 191,2 миллиона рублей в России. Таким образом фильм занял первое место в российских кинотеатрах. На второй строчке прокатного рейтинга находится «Лед 2». Российское кино за аналогичный ериод собрало 147,1 миллиона рублей. «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» замыкает топ-3. Он принес российским прокатчикам 118 миллионов рублей.