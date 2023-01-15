Общество 15 января 2023, 10:39 Фильм «Чебурашка» вернул интерес россиян к книге «Крокодил Гена и его друзья» Успенского РБК: после успеха «Чебурашки» у россиян вырос интерес к книге «Крокодил Гена и его друзья» YouTube

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Небывалый интерес к книге Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья» проявили россияне после фильма «Чебурашка». Об этом РБК рассказали ретейлеры.

В компании «ЛитРес» рассказали, что в период с первого января по 12 января продажи показали двукратный рост по сравнению с покупками, совершенными с 20 по 31 декабря. «Читай город» также отметил интерес россиян к книге, покупки выросли на 12%.

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В сети магазинов «Детского мира» во время новогодних каникул продали около 1,5 тысячи товаров с символикой «Чебурашки».

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Крупнейший российский маркетплейс Wildberries отметил, что с первого по девятое января 2023 года число заказов мягких игрушек с Чебурашкой выросло на 147% год к году, а пазлов — на 96%.

В маркетплейсе Ozon также отметили спрос на товары и книги с героями. Так, продажа оригинальной повести Эдуарда Успенского в январе выросла на 47% год к году.

По данным ЕАИС, на 15 января кассовые сборы семейной комедии «Чебурашка» составили 3 956 613 288 рублей.

По словам актера Сергея Гармаша, который сыграл одну из главных ролей в фильме, не зря режиссер Дмитрий Дьяченко и создатели трудились над созданием киноленты.