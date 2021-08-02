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    02 августа 2021, 16:02

    Фильм «9 рота» назвали предательским в Госдуме

    Оксана Лавнюженко

    Российский военный фильм «9 рота» подвергся критике со стороны депутата Госдумы РФ. Представитель «Единой России» Александр Ильтяков посчитал предательством съемки этой картины. Об этом написал Ura.ru.

    В кинокартине, которую снял режиссер Федор Бондарчук, показывают моменты, где «мы забывали своих пацанов». По мнению политика, это не соответствует действительности, сообщил сайт «Русская планета».

    «Лично я с генералом [Валерием] Востротиным разговаривал. Зачем нужна была эта творческая выдумка?» — задался вопросом депутат.

    Сам режиссер никак не комментировал заявление политика относительно фильма.