Фильм «9 рота» назвали предательским в Госдуме

Российский военный фильм «9 рота» подвергся критике со стороны депутата Госдумы РФ. Представитель «Единой России» Александр Ильтяков посчитал предательством съемки этой картины. Об этом написал Ura.ru.

В кинокартине, которую снял режиссер Федор Бондарчук, показывают моменты, где «мы забывали своих пацанов». По мнению политика, это не соответствует действительности, сообщил сайт «Русская планета».

«Лично я с генералом [Валерием] Востротиным разговаривал. Зачем нужна была эта творческая выдумка?» — задался вопросом депутат.

Сам режиссер никак не комментировал заявление политика относительно фильма.