Фильм «9 рота» назвали предательским в Госдуме
Российский военный фильм «9 рота» подвергся критике со стороны депутата Госдумы РФ. Представитель «Единой России» Александр Ильтяков посчитал предательством съемки этой картины. Об этом написал Ura.ru.
В кинокартине, которую снял режиссер Федор Бондарчук, показывают моменты, где «мы забывали своих пацанов». По мнению политика, это не соответствует действительности, сообщил сайт «Русская планета».
«Лично я с генералом [Валерием] Востротиным разговаривал. Зачем нужна была эта творческая выдумка?» — задался вопросом депутат.
Сам режиссер никак не комментировал заявление политика относительно фильма.