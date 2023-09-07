Общество 07 сентября 2023, 15:29 Филиппинский медиамагнат Майк Энрикес ушел из жизни в 72 года

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Мигель «Майк» Кастро Энрикес, знаменитый на Филиппинах ведущий, актер и диджей, скончался в возрасте 72 лет на острове Лусон. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на телесеть медиамагната GMA.

Известно, что Майк Энрикес имел проблемы со здрровьем. У него был диагностированный диабет, а также пролемы с почками, поэтому пять лет назад одну из них ему заменили. Как рассказала супруга медиамагната, причиной смерти стала остановка сердца в ходе планового диализа.

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