Филиппа Киркорова не пустили в Молдавию из-за подозрения в получении денег от оппозиционной партии

Адвокат оппозиционного депутата Марины Траубер сообщил, что Филиппу Киркорову не дали въехать в Молдавию. Об этом Аурелиу Коленко сообщил журналистам, пишет РИА «Новости».

«Сегодня при пересечении границы Молдавии в аэропорту гражданин России и гражданин Болгарии Киркоров Филипп не был допущен на территорию республики, ему было оформлено решение об отказе на въезд», — сказал он.

Певец Филипп Киркоров — свидетель по делу об обвинении Марины Таубер в незаконном финансировании партии «Шор», напомнил адвокат. Причины отказа в пересечении границы не назвали. Коленко считает, что прокуратура подозревает Киркорова в получении денег от партии «Шор».

«Власти опасаются, что Киркоров даст правдивые показания. Мы опротестуем этот безграмотный протокол и через несколько дней предоставим доказательства о невиновности Марины Таубер», — отметил адвокат.

Ранее антикоррупционная прокуратура страны провела обыски у сторонников партии, а затем парламент лишил Таубер депутатского иммунитета. Ее арестовали на 30 суток. Следствие заинтересовалось ей после протеста 19 июля в Кишиневе.