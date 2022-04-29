Филиалы российских вузов предложили открыть на освобожденных территориях Украины

В Госдуме предложили открыть на освобожденных территориях Украины филиалы ведущих российских вузов. С такой инициативой выступил вице-спикер Борис Чернышов, написал RT.

В письме, которое было отправлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, он отметил, что развитие высшего образования станет одной из главных задач после окончания спецоперации.

«Одной из самых главных и важных задач после завершения военной спецоперации станет решение вопроса о развитии системы высшего образования на освобожденных территориях. Убежден, что данная система образования должна быть интегрирована в образовательное пространство Российской Федерации», — сказал Чернышов.

Вице-спикер добавил, что интеграционная программа будет подталкивать выпускников к реализации собственных научно-исследовательских программ на территории России.