Роскомнадзор потребовал восстановить YouTube-канал филиала ВГТРК в Чечне

Обращение с требованием к компании Google о немедленном восстановлении на видеохостинге YouTube доступа к каналу филиала ВГТРК в Чеченской Республике направил Роскомнадзор. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Под блокировку попал канал Государственной телерадиокомпании «Вайнах», входящей в состав ВГТРК в Чеченской Республики.

«Подобные ограничительные меры, принятые администрацией видеохостинга YouTube, в отношении российских СМИ в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что считают блокировку канала неправомерной и потребовали оперативно снять все ограничения. Также от администрации видеохостинга и головной компании ждут объяснений причин блокировки.