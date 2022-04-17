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    17 апреля 2022, 13:27

    Роскомнадзор потребовал восстановить YouTube-канал филиала ВГТРК в Чечне

    Роскомнадзор потребовал от Google снять блкировку Tube-канал филиала ВГТРК в Чечне

    Анатолий Минкин

    Обращение с требованием к компании Google о немедленном восстановлении на видеохостинге YouTube доступа к каналу филиала ВГТРК в Чеченской Республике направил Роскомнадзор. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Под блокировку попал канал Государственной телерадиокомпании «Вайнах», входящей в состав ВГТРК в Чеченской Республики.

    «Подобные ограничительные меры, принятые администрацией видеохостинга YouTube, в отношении российских СМИ в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

    В ведомстве подчеркнули, что считают блокировку канала неправомерной и потребовали оперативно снять все ограничения. Также от администрации видеохостинга и головной компании ждут объяснений причин блокировки.