Филиал ПНИПУ построят в Югре

По данным информагентства, сегодня в городе первый символический камень ПНИПУ заложили министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава региона Наталья Комарова и президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

Отмечается, что на территории центра разместят не только учебные корпуса, но и спортплощадки, арт-объекты, ландшафтный парк и конференц-зал.