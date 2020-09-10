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    10 сентября 2020, 19:58

    Филиал ПНИПУ построят в Югре

    Артур Блянихов

    В Когалыме (ХМАО) будет построен филиал ПНИПУ (Пермский национальный исследовательский политехнический университет). Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    По данным информагентства, сегодня в городе первый символический камень ПНИПУ заложили министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава региона Наталья Комарова и президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

    Отмечается, что на территории центра разместят не только учебные корпуса, но и спортплощадки, арт-объекты, ландшафтный парк и конференц-зал.

    Новости SMI.FM