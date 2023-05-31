Общество 31 мая 2023, 10:54 Филиал госфонда поддержки участников СВО открыли в Туве Филиал фонда «Защитники Отечества» открыли в Кызыле Республики Тыва Пресс-служба Генпрокуратуры

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Участникам спецоперации на Украине в Республике Тыва помогут оформить льготы, получить образование и пройти реабилитацию. В городе Кызыле открыли филиал госфонда «Защитники Отечества». В церемонии принял участие заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Работу филиала запустили 31 мая в торжественной обстановке с участием главы Республики Тыва Владислава Ховалыги, прокурора Тувы Сергея Дябкина и других официальных лиц. Дмитрий Демешин выступил перед гостями и призвал подходить к решению проблем демобилизованных индивидуально, помогать им улучшать качество жизни. Он поручил республиканской прокуратуре сотрудничать с госфондом в части защиты прав участников спецоперации.

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Правительство России учредило фонд «Защитники Отечества» по инициативе президента Владимира Путина. Он поможет участникам боевых действий на Украине и членам их семей получить положенные соцгарантии. Работу организации профинансируют из средств федеральной казны и за счет пожертвований. Открытие филиала фонда помощи участникам СВО в Подмосковье запланировали 31 мая.