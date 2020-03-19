Фиксированный набор товаров подорожал в России

За год стоимость фиксированного набора товаров в России выросла более чем на 500 рублей. Если в феврале 2019 года он стоил 15 797 рублей, то сейчас за этот набор придется выложить 16 316 рублей.

Как сообщил сайт News.ru со ссылкой на данные Росстата, это средняя цена. В регионах ситуация разнится. Самый дорогой фиксированный набор товаров на Чукотке. Там он стоит 27 646 рублей. Далее идет Камчатский край (25 605 рублей). На третьем месте — Москва с показателем 23 178 рублей. В первой пятерке субъектов с самым дорогим фиксированным набором товаров оказалась Магаданская область (23 014 рублей) и Якутия (20 613 рублей).

Гораздо дешевле эти наборы обойдутся жителям Саратовской области (13 314 рублей), Ингушетии (13 493 рубля), Чувашии (13 655 рублей), Мордовии (13 665 рублей) и Челябинской области (13 796 рублей).

В фиксированный набор товаров входит 83 наименования. Это еда, одежда, лекарства, проезд в транспорте, электричество, газ и другие пункты. С помощью мониторинга цены на этот набор следят за покупательной способностью россиян.