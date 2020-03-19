Фиксированный набор товаров подорожал в России
Как сообщил сайт News.ru со ссылкой на данные Росстата, это средняя цена. В регионах ситуация разнится. Самый дорогой фиксированный набор товаров на Чукотке. Там он стоит 27 646 рублей. Далее идет Камчатский край (25 605 рублей). На третьем месте — Москва с показателем 23 178 рублей. В первой пятерке субъектов с самым дорогим фиксированным набором товаров оказалась Магаданская область (23 014 рублей) и Якутия (20 613 рублей).
Гораздо дешевле эти наборы обойдутся жителям Саратовской области (13 314 рублей), Ингушетии (13 493 рубля), Чувашии (13 655 рублей), Мордовии (13 665 рублей) и Челябинской области (13 796 рублей).
В фиксированный набор товаров входит 83 наименования. Это еда, одежда, лекарства, проезд в транспорте, электричество, газ и другие пункты. С помощью мониторинга цены на этот набор следят за покупательной способностью россиян.