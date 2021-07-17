Фигуры высшего пилотажа на МАКС-2021 покажут «Русские витязи» и «Соколы России»

На авиасалоне МАКС-2021 выступят пилотажные группы «Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России» и «Беркуты». Они покажут зрителям фигуры высшего пилотажа. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны.

Сообщение процитировал ТАСС.

«Авиационные группы высшего пилотажа „Русские витязи“ и „Стрижи“ провели заключительные тренировочные полеты, в ходе которых отработали свои обновленные программы в составе шести экипажей, а также отработали комплекс фигур высшего пилотажа в совместном построении „Кубинский бриллиант“», — отметили в ведомстве.

Участники покажут зрителям множество фигур высшего пилотажа. В их числе групповые и синхронные «бочки», групповые «петли Нестерова», «пирамида», «зеркало», «конверт», «стрела» и другие.

На МАКС-2021 выступят также авиационные группы «Соколы России» и «Беркуты». Они уже перебазировались в подмосковную Кубинку. Во время фестиваля «Беркуты» будут летать на четырех ударных вертолетах Ми-28Н. «Соколы России» используют для фигур высшего пилотажа Су-35С. Они также покажут элементы ближнего маневренного воздушного боя. Кроме того, зрители смогут понаблюдать за наступательными и оборонительными действиями экипажей истребительной авиации.