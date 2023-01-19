Общество 19 января 2023, 11:04 Фигуриста Костомарова отключат от аппарата ЭКМО ТАСС: введенного в кому фигуриста Костомарова отключат от аппарата ЭКМО РИА «Новости»

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Медики планируют отключить олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации. Об этом написал ТАСС.

«Супругу спортсмена Оксану Домнину в среду впервые допустили к Роману. Медики рассчитывают отключить его от ЭКМО. Это хороший сигнал, что его организм уже способен работать самостоятельно», — сообщил источник.

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Костомаров попал в больницу в Коммунарке 10 января, его отвезли в реанимацию. Позднее стало известно, что из-за осложненной пневмонии его ввели в искусственную кому.

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Костомаров является чемпионом Олимпиады-2006 в Турине в парном катании, он выступал в дуэте с Татьяной Навкой. Также пара дважды побеждала на чемпионатах мира, три раза выигрывала чемпионат Европы и становилась победителем финала серии Гран-при.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова не исключила, что 45-летний Костомаров заболел после выступления на открытых катках во время выступлений в новогодние праздники.