Общество 03 апреля 2023, 16:03 Фигуранты дела об убийстве Дарьи Дугиной признали вину частично ТАСС: оба фигуранта дела об убийстве Дарьи Дугиной частично признали вину Пресс-служба Следственного комитета

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Фигуранты дела об убийстве журналистки Дарьи Дугиной Андрей Кузнецов и Александр Сучков признали свою вину частично. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Дело рассматривает Пролетарский районный суд Тулы. Обоих мужчин обвиняют в подделке документов, которые были использованы для организации убийства Дарьи Дугиной.

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Кузнецов и Сучков признали вину частично. По их утверждениям, они не знали, что изготовленные ими поддельные документы на автомобиль будут использованы для пересечения российской границы после совершения преступления.

Российская журналистка, политолог Дарья Дугина скончалась 20 августа 2022 года в результате теракта в Подмосковье. Детонацию самодельного взрывного устройства, заложенного в ее автомобиль, произвели дистанционно.

В ноябре Басманный районный суд Москвы заочно арестовал подозреваемую в убийстве Дугиной Наталью Вовк, которая на тот момент сбежала в Эстонию.