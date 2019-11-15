Фигуранты «дела ФИАН» покинули Россию и стали гражданами Израиля

Глава ООО «Триоптик» Ольга Канорская и ее отец, которые являются свидетелями в «деле ФИАН», покинули Россию спустя две недели после обысков в доме женщины и допроса Сергея Канорского в Следственном комитете. Семья получила гражданство Израиля.

«Мы с отцом (Сергеем Канорским — прим. ред.) уехали и получили гражданство в Израиле», — заявила Канорская «Интерфаксу». Она добавила, что ее отец должен был еще раз прийти на допрос в СК РФ.

Директор Физического института РАН Колачевский рассказал о причине обысков Подробнее

Следователи допрашивали Канорских 31 октября. Они проходят как свидетели по делу о контрабанде оптических элементов. Ранее в Физическом институте имени Лебедева (ФИАН) и в доме его директора, Николая Колачевского, прошли обыски. Агентство со ссылкой на источник заявило, что в деле существует еще один фигурант. Он также является свидетелем. Однако его личность неизвестна другим участникам дела.

Ранее Канорская обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и заявила, что 15 февраля 2019 года в отношении ООО «Триоптикс» возбудили дело об административном правонарушении. Канорская в своем заявлении подчеркнула, что ее компания работает «совершенно законно». Она также считает, что сотрудники Внуковской таможни нарушили закон в отношении ООО «Триоптикс». В итоге фирма понесла убытки.

В свою очередь директор ФИАН объяснил обыски в своем институте сотрудничеством с «Триоптикс». Он сдавал компании помещение.

«Как я понял из ордера на обыск, камнем преткновения явилась поставка фирмой „Триоптикс“ в Германию двух оптических окошек (размером с крышку небольшой кастрюли), задержанных на таможне», — сказал Колачевский.

Однако он уточнил, что некоторые комнаты ФИАН сдает в аренду разным организациям. Предпочтение отдают высокотехнологичным компаниям. При этом он подчеркнул, что договоры аренды проходят согласование в Минобрнауки России.

«Мне сложно оценить, насколько большую угрозу безопасности России могут нанести эти две стекляшки, однако то, что происходило вчера (30 октября — прим. ред.) в институте, несомненно, вызвало широчайший резонанс как в России, так и по всему миру и явно не в нашу пользу», — заключил Колачевский.