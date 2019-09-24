Фигуранту дела «Нового величия» попросили отменить приговор

«Прокурор внес представление и просит отменить приговор нашему подзащитному в связи с тем, что Ребровский нарушил условия досудебного соглашения и не подтвердил свои показания в ходе рассмотрения основного дела», — рассказал адвокат Иван Сустин.

Ребровский ранее заключил сделку со следствием и признал вину, после чего его осудили на 2,5 года колонии. Во время следствия он заявил, что предупреждал членов «Нового величия» о противозаконной деятельности. По словам Ребровского, он говорил, что действия участников «Нового величия» напоминают экстремизм.

Фигурант дела «Нового величия» получил условный срок Подробнее

8 июля в ходе допроса в Люблинском суде Ребровский отказался от всех своих показаний. Он сказал, что следователи угрожали ему террористической статьей и предлагали условный срок взамен на нужные показания. Ребровский же получил 2,5 года колонии и теперь обвинил следователей в нарушении их «джентльменского соглашения».

По версии следствия, участники «Нового величия» собирались захватить власть путем государственного переворота. В отношении них возбуждено уголовное дело об организации экстремистского сообщества и участии в нем. Фигурантами дела «Нового величия» являются Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин, Сергей Гаврилов. Еще двоих уже осудили: Рустам Рустамов получил два года условно, а Павел Ребровский — 2,5 года колонии.