Военный заступился за пару в Москве и стал фигурантом уголовного дела

Военный сотрудник МЧС Игорь В. заступился за пару в одном из парков Москвы и дал отпор хулиганам, и теперь его обвиняют в причинении вреда здоровью одному из них. Об этом военнослужащий рассказал «360».

По словам Игоря, в парке двое незнакомых мужчин попросили у него денег. Военнослужащий ответил, что у него их нет и прошел мимо, но через некоторое время его окликнули молодой человек с девушкой и попросили о помощи — эти же мужчины просили денег и у них.

«Я одного попросил удалиться <…> он ушел. Второй начал агрессивно себя вести: встал около девушки, стал приставать к ней, выражаться на парня, на меня. Я подошел к нему, он начал руками махать, я его оттолкнул», — объяснил собеседник «360».

После этого мужчина не успокоился и продолжил высказываться в адрес девушки и угрожать ее спутнику и Игорю. Даже после того, как пристававший потерял равновесие и упал, он продолжал агрессивно себя вести.

Адвокат военнослужащего Анатолий Пчелинцев рассказал «360», что свидетели в этой истории не установлены, а нападавший, который выступает потерпевшим, претензий к военнослужащему не имеет.

«По сути обвинение построено на показаниях самого Игоря В., который все рассказал как есть, и на видеозаписи, которая была сделана видеокамерой, которая установлена в парке для безопасности», — рассказал адвокат военнослужащего. Пчелинцев добавил, что, по его мнению, Игорь В. выполнил свой гражданский долг. При этом он подчеркнул, что все же «в эмоциональном порыве» военнослужащий причинил телесные повреждения нападавшему.

Пристававший к паре и военнослужащему в парке Дмитрий А. отказался комментировать произошедшее, заявив, что их конфликт исчерпан.