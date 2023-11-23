Общество 23 ноября 2023, 07:47 Фигурант уголовного дела о «молдавской прачечной» обратился к президенту России Объявленный в розыск политик Усатый попросил Путина о лишении гражданства России РИА «Новости»

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Бизнесмен, председатель оппозиционной партии «Наша Партия» Ренато Усатый обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой лишить его российского гражданства. Об этом сообщил сайт Noi.md.

Политик поблагодарил президента за то, что в начале 2018 года его вместе с родителями приняли в российское гражданство. Ренато Усатый заявил, что теперь решил отказаться от паспорта.

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«Я хочу сказать спасибо за то, что произошло в 2018 году, но сегодня у меня нет других вариантов. Я не хочу, чтобы я и мои родители продолжали оставаться гражданами страны, которая начала открытый террор против собственных граждан», — сказал он.

На территории России политик оставил несколько объектов недвижимости. Автор статьи заявил, что в случае, если прошение одобрят, неизвестно, что станет с его имуществом.

Ренато Усатый объявил о планах баллотироваться в президенты Молдавии в 2024 году. В России его объявили в розыск по делу о «молдавской прачечной» — незаконном выводе более 500 миллиардов рублей через банк BC Moldindconbank S.A. В апреле 2020 года ему предъявили обвинение в организации преступного сообщества и переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Политик назвал дело сфабрикованным.