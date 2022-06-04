Фигурант дела Литвиненко Ковтун умер от последствий ковида

Предприниматель Дмитрий Ковтун скоропостижно скончался от последствий ковида, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Он назвал смерть Ковтуна невосполнимой утратой.

«Сегодня пришла скорбная новость — в результате тяжелой болезни, связанной с коронавирусной инфекцией, скоропостижно скончался мой близкий и верный друг Дмитрий Ковтун», — сказал он в комментарии ТАСС.

Луговой выразил соболезнования всем близким и родным Ковтуна.

Предприниматель родился в 1965 году. Некоторое время работал в органах государственной безопасности. Власти Великобритании обвиняли Ковтуна и Лугового в причастности к смерти в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко. Ковтун неоднократно заявлял, что готов опровергнуть обвинения, которые выдвигал против него в рамках этого дела.