Фигурант дела Кокорина-Мамаева может остаться без УДО

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Протасовицкий отбывает срок в Брянской области. Соответственно, он сидел не вместе с Кокориным и Мамаевым, которых этапировали в белогородскую колонию. По словам адвоката, детского тренера журналисты обделили внимание в отличие от звездных спортсменов.

Протасовицкий получил несколько взысканий в следственном изоляторе. Одно из них за то, что заключенный якобы не расправил постель после подъема. Второе взыскание вынесли, когда тренер находился на этапе. Информацию обо всех этих недочетах передали в колонию, когда осужденный сидел там уже несколько месяцев. Эти взыскания достаточно сомнительные, считают сам Протасовицкий, сторона защиты и представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Важный момент: тренер получил положительную характеристику ФСИН, как и другие фигуранты уголовного дела. Теперь же эти взыскания могут помешать ему выйти на свободу по УДО.

Так, Протасовицкого этапировали в другую колонию, наложили взыскания, а с УДО пока полная неопределенность. Должностные лица негативно относятся к осужденному за его принципиальную позицию во время следствия. Эта такая месть, уверена Прилипко.

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«Еще на первом допросе ему предлагали дать ложные показания на друзей, в обмен на это обещали перевести в свидетели. Но он отказался», — рассказала она.

Прокуратура рассмотрит обоснованность претензий к Протасовицкому 24 сентября. Если в ведомстве к этому сроку не закончат проверку, заключенный не сможет выйти по УДО. В случае отказа фигуранту дела предстоит провести в колонии назначенные судом год и пять месяцев.

В случае отказа в УДО, адвокаты не будут обжаловать решение. Дело в том, что апелляцию не успеют рассмотреть до окончания срока заключения.