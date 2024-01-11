11 января 2024, 15:36
«Фидбэк»: большинство молодых россиян впервые узнали об интимной близости от друзей и знакомых
Специалисты «Фидбека» провели исследование и выяснили, из какого источника молодые россияне впервые узнали об интимной близости. Результаты опроса опубликовала «Газета.ru».
Большинство подростков (25%) получили соответствующую информацию от друзей и знакомых. Еще 21,5% респондентов отметили, что занимались половым просвещением в интернете.
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Другими источниками были названы школа, фильмы и сериалы, родители, родственники, а также порнографические журналы и сайты.
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