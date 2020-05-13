Фетисов рассказал, что на открытие детских лагерей этим летом можно не рассчитывать
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, и туризму Вячеслав Фетисов рассказал, что говорить о возможности «в полном объеме открыть все лагеря, сегодня не приходится». Об этом сообщило РИА ФАН.
По его словам, «это риск, который сложно взять на себя, не будучи уверенными, что дети не приедут и не заразятся».
«Конечно, мы понимаем, что ограничения передвижения влияют на психику и здоровье детей», — добавил Фетисов и уточнил, что открыть все детские лагеря в полном объеме этим летом вряд ли удастся.