Фетисов рассказал, что на открытие детских лагерей этим летом можно не рассчитывать

По его словам, «это риск, который сложно взять на себя, не будучи уверенными, что дети не приедут и не заразятся».

«Конечно, мы понимаем, что ограничения передвижения влияют на психику и здоровье детей», — добавил Фетисов и уточнил, что открыть все детские лагеря в полном объеме этим летом вряд ли удастся.