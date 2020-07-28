Фетисов раскритиковал отдых в Турции

Также он считает, что существует высокая вероятность во время поездки отказаться на карантине и попасть под эвакуацию. Также Фетисов рассказал, что в Турции был всего один раз и ему там не понравилось.

«Безумные пляжи, где все лежат друг на друге, еда — не пойми какая. Да, там дешево, но какой-то восточный базар, лучше Ташкент, честное слово», — считает он.