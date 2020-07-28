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    28 июля 2020, 17:57

    Фетисов раскритиковал отдых в Турции

    Дарья Морозова

    Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов считает отдых в Турции сомнительным удовольствием. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».

    Также он считает, что существует высокая вероятность во время поездки отказаться на карантине и попасть под эвакуацию. Также Фетисов рассказал, что в Турции был всего один раз и ему там не понравилось.

    «Безумные пляжи, где все лежат друг на друге, еда — не пойми какая. Да, там дешево, но какой-то восточный базар, лучше Ташкент, честное слово», — считает он.

    Новости SMI.FM