Фетисов поддержал людей с особенностями здоровья. Команды сыграли в следж-хоккей на Красной площади

Хоккеист Вячеслав Фетисов встретился в товарищеском матче с молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья. Они сыграли в следж-хоккей, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии.

Вячеслав Фетисов сменил коньки на сани и взял в руки сразу две клюшки. Но своему номеру не изменил — на футболке красовалась двойка. На катке в центре Красной площади он сыграл в следж-хоккей — вид спорта, адаптированный для людей с инвалидностью.

Источник фото: телеканал «360»

Спортсмен презентовал свой благотворительный проект «Последняя игра» — соревнования знаменитостей, призванные привлечь внимание к проблемам экологии. Но сегодня у игры была еще одна задача. Начало декабря в мире посвящено распространению информации об инвалидности.

«Это фантастическая вообще идея — дать возможность людям с ограниченными возможностями выступать в спортивных соревнованиях», — отметил Вячеслав Фетисов.

Источник фото: телеканал «360»

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В составе звездной команды на лед вышли и известные музыканты Игорь и Олег Бутманы. Против них сыграли профессионалы — юноши из «Крыльев Советов», тягаться с которыми в непривычном виде спорта оказалось непростым испытанием.

«Были смешные моменты. Мы посмеялись, какие мы неуклюжие. Это очень сложно, надо координировать. Клюшка является твоим толчковым предметом, должен оттолкнуться, увидеть своих партнеров, иногда бросить по воротам», — рассказал Игорь Бутман.

Источник фото: телеканал «360»

Точный удар Вячеслава Фетисова пробил ворота молодежки, но та сдаваться не собиралась и снова пошла в наступление. За накалом страстей следили зрители, снимая опасные моменты на смартфоны. На трибунах — родители детей с особенностями развития.

Источник фото: телеканал «360»

«Это желание все время выходить на тренировки, желание быть более занятыми, помимо школы. Это, считаю, достаточно сильный пример», — сказал отец одного из мальчишек-хоккеистов Дмитрий Удалой.

Победила, конечно, дружба, счет на табло 2:2. После игры все желающие сделали фото на память с легендой хоккея.

Источник фото: телеканал «360»

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Добрый проект понемногу охватывает весь мир. Игры уже прошли в Израиле, Финляндии, Сингапуре. Впереди — матчи в Нью-Йорке, Монако и Германии. Это нужно, чтобы как можно больше людей задумались о бережном отношении к природе и людям с ограниченными возможностями, но безграничной силой духа.