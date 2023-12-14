Общество 14 декабря 2023, 12:48 Фестиваль «Золотая черепаха» завершился в Москве Фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» в Москве собрал более 60 тысяч гостей Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве с 27 октября по 10 декабря прошел XVII Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха». Его посетили более 60 тысяч гостей, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Гости мероприятия увидели снимки дикой природы, встретились с известными фотографами, посетили кинопоказы, прослушали лекции, приняли участие в экскурсиях и мастер-классах.

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«На площади три тысячи квадратных метров было представлено 479 лучших работ финалистов и номинантов международного творческого конкурса The Golden Turtle. В нем приняли участие 4217 авторов более чем из 100 стран», — рассказали в пресс-службе.

В этом году эко-образовательные экскурсии посетило рекордное количество школьников — 8425 учеников из 165 столичных учреждений образования.

Кроме этого, для более 100 незрячих и слабовидящих детей и взрослых открыли отдельную выставку, на которой экспонаты оснастили тактильной 3D-печатью.

Победителями и призерами фестиваля «Золотая черепаха» стали 70 авторов из 16 стран мира. Звания «Фотограф года» удостоен Дмитрий Кох, занявший призовые места в номинациях «Человек и природа» и «Подводный мир».

Познакомиться с экспонатами можно в онлайн-формате. Очные выставки пройдут и в 2024 году.