Общество 18 апреля 2023, 13:48 Фестиваль зимних игр впервые прошел в Ноябрьске

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Спортивный фестиваль зимних игр стартовал в городе Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе. Подобное мероприятие проводится впервые, сообщил сайт «Ямал медиа».

Участники состязались в хоккее на валенках, в волейболе, в велозаездах по снегу. На велосипеды спортсмены устанавливали зимнюю резину, благодаря которой транспорт не проваливалась в сугробы.

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Отмечается, что двухдневном спортивном турнире принимали участие команды из 20 человек, победу в играх одержали спортсмены из Ноябрьска.