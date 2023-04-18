18 апреля 2023, 13:48
Фестиваль зимних игр впервые прошел в Ноябрьске
Спортивный фестиваль зимних игр стартовал в городе Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе. Подобное мероприятие проводится впервые, сообщил сайт «Ямал медиа».
Участники состязались в хоккее на валенках, в волейболе, в велозаездах по снегу. На велосипеды спортсмены устанавливали зимнюю резину, благодаря которой транспорт не проваливалась в сугробы.
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Отмечается, что двухдневном спортивном турнире принимали участие команды из 20 человек, победу в играх одержали спортсмены из Ноябрьска.
Фестивали
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