Фестиваль «Живые истории» пройдет в Москве 17 октября

Лаборатория творческого предпринимательства BIG IDEA Lab. объявила о первом большом офлайн-мероприятии. Этот образовательный проект появился во время пандемии.

Первый в России Сторителлер.fest «Живые истории» начнется в 11:00 17 октября. Его цель — объединить бизнес и творчество при помощи сторителлинга. Он позволяет эффективно донести свой призыв до аудитории.

На фестивале, местом проведения которого выбрали лофт на Грузинском Валу, пройдут панельные дискуссии и выступления приглашенных специалистов, состоится дизайн-pop-up-маркет, запланированы мастер-классы по сторителлингу и самовыражению словом и текстом.

Организаторы мероприятия считают самым важным возможность услышать «пути героя» известных творцов и предпринимателей из первых уст.

Сторителлер.fest «Живые истории» станет пространством для эксперимента и взаимодействия, получения новых практических навыков для роста идей. Этим отличаются и другие проекты BIG IDEA Lab.

Билеты можно приобрести на сайте BIG IDEA Lab. Там же размещена подробная программа мероприятия.