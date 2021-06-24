Фестиваль «Жара» в Москве отменили

Музыкальный фестиваль «Жара» в Москве отменен. Он должен был проходить до 27 июня. После открытия мероприятие решил проверить Роспотребнадзор.

Организаторы заявили, что зрителям предложат вернуть билеты на мероприятия или обменять их на билеты на следующий год, сообщило РИА «Новости».

На обвинения в несоблюдении мер для борьбы с коронавирусом они ранее заявили, что делали все, чтобы соблюдать все ограничения. Открытие фестиваля состоялось накануне в «Крокус Сити Холле». После жалоб количество посетителей в оставшиеся дни обещали сократить, но в итоге все закончилось полной отменой мероприятия.

В Роспотребнадзоре заявляли, что после проверки примут решение в отношении организаторов. За нарушение санитарно-эпидемиологических норм для юрлиц предусмотрены штрафы до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности сроком до 90 суток.

В Москве с 22 июня введен временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Ограничения действуют для мероприятий на открытом воздухе и в зданиях, строениях, сооружениях. Кроме того, должны быть закрыты фан-зоны и танцполы.