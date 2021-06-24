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    24 июня 2021, 14:52

    Фестиваль «Жара» в Москве отменили

    Дамир Матюхин

    Музыкальный фестиваль «Жара» в Москве отменен. Он должен был проходить до 27 июня. После открытия мероприятие решил проверить Роспотребнадзор.

    Фестиваль «Жара» в Москве отменили

    Организаторы заявили, что зрителям предложат вернуть билеты на мероприятия или обменять их на билеты на следующий год, сообщило РИА «Новости».

    На обвинения в несоблюдении мер для борьбы с коронавирусом они ранее заявили, что делали все, чтобы соблюдать все ограничения. Открытие фестиваля состоялось накануне в «Крокус Сити Холле». После жалоб количество посетителей в оставшиеся дни обещали сократить, но в итоге все закончилось полной отменой мероприятия.

    В Роспотребнадзоре заявляли, что после проверки примут решение в отношении организаторов. За нарушение санитарно-эпидемиологических норм для юрлиц предусмотрены штрафы до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности сроком до 90 суток.

    В Москве с 22 июня введен временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Ограничения действуют для мероприятий на открытом воздухе и в зданиях, строениях, сооружениях. Кроме того, должны быть закрыты фан-зоны и танцполы.