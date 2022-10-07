Фестиваль воздушных змеев проведут в Кронштадте | 360°

Общество 07 октября 2022, 16:01 Поделиться Telegram

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Viber Фестиваль воздушных змеев проведут в Кронштадте

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Фестиваль воздушных змеев стартует в субботу, 8 октября, на форте Константин в Кронштадте. Об этом написал сайт Gazeta.SPb со ссылкой на организаторов мероприятия.

Принять участие в фестивале могут все желающие. Там они смогут попрощаться с летом и запустить своего воздушного змея.

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Фестиваль начнется в 12:00 и продолжится до 15:00. Также посетителей ждет небольшое представление.

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