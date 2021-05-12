Фестиваль «ВелоПобеда» проведут 30 мая в Севастополе

В Севастополе 30 мая состоится шестой ежегодный фестиваль «ВелоПобеда». Регистрация пройдет на площади Нахимова, передает «Новый Севастополь».

По данным издания, в мероприятии примут участие около полутора тысяч человек.

«Участники массового заезда большой колонной безопасно проедут 10 километров по автомобильной дороге центральных улиц города», — цитирует организаторов RT.

Учредители фестиваля объяснили, что цель мероприятия заключается в том, чтобы почувствовать себя «уверенным участником дорожного движения», а также убедиться в том, что велосипед подходит для повседневных прогулок по городу.