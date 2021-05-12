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    12 мая 2021, 09:35

    Фестиваль «ВелоПобеда» проведут 30 мая в Севастополе

    Артур Блянихов

    В Севастополе 30 мая состоится шестой ежегодный фестиваль «ВелоПобеда». Регистрация пройдет на площади Нахимова, передает «Новый Севастополь».

    По данным издания, в мероприятии примут участие около полутора тысяч человек.

    «Участники массового заезда большой колонной безопасно проедут 10 километров по автомобильной дороге центральных улиц города», — цитирует организаторов RT.

    Учредители фестиваля объяснили, что цель мероприятия заключается в том, чтобы почувствовать себя «уверенным участником дорожного движения», а также убедиться в том, что велосипед подходит для повседневных прогулок по городу.