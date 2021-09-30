Фестиваль «Велодрайв» проведут в Севастополе для детей и родителей

В Севастополе 2 октября пройдет фестиваль для спортивных детей и их родителей под названием «Велодрайв». Его организуют на базе Севастопольской станции юных техников. Старт мероприятия запланирован на 10:30, написал сайт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу детского технопарка «Кванториум».

«В программе мероприятия: теоретическая часть для велосипедистов; квест на знание ПДД и оказание первой медицинской помощи; конкурс экстремальных видов спорта (приглашаем поучаствовать в мастер-классах и продемонстрировать свои способности юных скейтбордистов, самокатеров и велосипедистов); гоночный заезд для велосипедистов (в двух возрастных категориях); семейная эстафета на велосипедах», — говорится в сообщении.

Принять участие могут дети от 8 лет до 18 лет. Также к участию приглашаются их родители. Организаторы сообщили, что все конкурсные программы подразумевают индивидуальное участие, за исключением семейной эстафеты.

В завершении мероприятия выступят группа «BMX SVS» и студия хип-хопа и брейкинга «Emoji Crew». Для участия необходима предварительная регистрация. Отдельно подаются заявки на семейную эстафету.