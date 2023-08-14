Общество 14 августа 2023, 16:45 Фестиваль «Улица» пройдет в Нижнем Новгороде 18 и 19 августа

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Фестиваль уличных театров «Улица» пройдет 18 и 19 августа в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила «Нижегородская правда».

Участниками мероприятия станут актеры девяти театров из семи городов России и Эквадора. В предстоящую пятницу на площадках фестиваля выступят артисты из Санкт-Петербурга, Татарстана, Самарской из Смоленской областей.

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Организаторы также подготовили для гостей театральные шествия и концерт, хедлайнером которого станет Стас Пьеха.