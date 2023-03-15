Общество 15 марта 2023, 12:27 Фестиваль уличных дизайнеров состоится в Новом Уренгое

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Уличные дизайнеры смогут поучаствовать в фестивале в Новом Уренгое этой весной. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Заявки на участие в фестивале будут принимать до 1 мая. Уличные дизайнеры смогут создать свои работы, относящиеся к одной из предложенных тем. Их можно посвятить родите, арктическими просторам. Кроме того, участникам разрешено выбрать свободную тему.

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Жюри отберет девять лучших работ, которые можно будет увидеть на сайте «Живем на Севере». Трех победителей определит голосование пользователей, и на основе их эскизов создадут муралы в Новом Уренгое.

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