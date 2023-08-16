Общество 16 августа 2023, 14:07 Фестиваль уличной культуры «НаРайоне» пройдет в Москве Драгунова: уличные мастер-классы по брейк-дансу и рэп-фристайлу пройдут в Москве в августе Сайт мэра и правительства Москвы

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В рамках проекта «НаРайоне» в Москве пройдут открытые мастер-классы и турниры по танцам, рэп-фристайлу, мини-футболу, брейкингу, единоборствам. Об этом сообщила председатель городского комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Жители Москвы получат возможность принять участие в открытых мастер-классах по брейкингу, проводимых известными хореографами. Также для них организуют танцевальные баттлы, где каждый сможет продемонстрировать свои способности и талант в различных стилях уличных танцев.

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Кроме того, гости смогут присоединиться к занятиям единоборствами. Например, состоится мастер-класс, который проведет чемпион России по боевому самбо Алексей Иванов.

Важной составляющей проекта «НаРайоне» станет развитие рэп-культуры. Москвичи смогут принять участие в мастер-классе и турнире по рэп-фристайлу, где им предложат без подготовки произнести речитатив на основе случайно выбранного слова.

Также пройдут турниры по мини-футболу для молодежных команд. В рамках этих соревнований определят тройку лучших.

Подробную информацию о датах и местах проведения каждого мероприятия можно найти на портале «Молодежь Москвы».