Фестиваль цветов пройдет в Петербурге с ограничениями

Фестиваль цветов состоится в этом году в Санкт-Петербурге. Однако во время него будут действовать ограничения. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на комитет по развитию туризма.

Мероприятие должно было пройти в мае, но его перенесли из-за распространения коронавируса. Теперь оно состоится в начале осени.

«Фестиваль будет в первых числах сентября. Формат гибридный с ограниченным участием», — уточнили в ведомстве.

В этом году будут действовать ограничения, рекомендованные Роспотребнадзором.