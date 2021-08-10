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    10 августа 2021, 15:34

    Фестиваль цветов пройдет в Петербурге с ограничениями

    Дарья Морозова

    Фестиваль цветов состоится в этом году в Санкт-Петербурге. Однако во время него будут действовать ограничения. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на комитет по развитию туризма.

    Мероприятие должно было пройти в мае, но его перенесли из-за распространения коронавируса. Теперь оно состоится в начале осени.

    «Фестиваль будет в первых числах сентября. Формат гибридный с ограниченным участием», — уточнили в ведомстве.

    В этом году будут действовать ограничения, рекомендованные Роспотребнадзором.