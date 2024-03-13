Общество 13 марта 2024, 18:44 Фестиваль «Тюменская весна. Всей семьей» пройдет в регионе с 15 по 17 марта

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Фестиваль «Тюменская весна. Всей семьей» пройдет во всех муниципалитетах региона с 15 по 17 марта. Об этом сообщил сайт «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр регионального правительства.

Отмечается, что в Тобольске состоится марафон детских хоров «Поющий город» и спортивно-патриотическая акция «Будь первым!». Жителей Ишима угостят блинами с маслом, вареньем, ягодами и медом. В Вагайском районе пройдет блинный забег «Блин, беги!».

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Как сообщил RT, посетителей фестиваля во всех муниципалитетах ждут концертные программы, гастрономические фестивали и ярмарки товаропроизводителей региона.