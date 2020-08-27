Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» стартовал в Истре. Онлайн-трансляция

Всероссийский фестиваль фермерской продукции «Сыр! Пир! Мир!» начался в подмосковной Истре. «360» ведет прямую трансляцию с места событий.

В этом году на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» Олега Сироты представят 400 фермерских хозяйств. Более ста сортов натурального сыра представят 50 фермеров и компаний из Подмосковья. Помимо традиционного сыра, посетители смогут приобрести мед, колбасы, свежий хлеб, орехи, пиво и даже вино.

В первый день пройдут открытые столы, презентации, конференции и различные мастер-классы. Попробовать фермерскую продукцию можно на специально подготовленных фудкортах и фудтраках.

Фестиваль также приспособлен для семей с детьми, на территории установлены батуты и игровые зоны. Также можно познакомиться с животными, живущими на ферме.

Добраться на фестиваль можно на автомобиле или общественном транспорте.

Источник фото: телеканал «360»

Фермерский фестиваль пройдет в сыроварне «Русский пармезан» в деревне Дубровское Истринского округа. Вход бесплатный. Ярмарка продлится до 31 августа.