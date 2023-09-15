Общество 15 сентября 2023, 15:48 Фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде собрал не менее 400 тысяч гостей

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Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович в своем Telegram-канале рассказал, что в этом году фестиваль «Столица закатов» посетили не менее 400 тысяч человек. Об этом написало ИА «Время Н».

Помимо нижегородцев на фестивале присутствовали жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Самарской и Кировской областей, Татарстана.

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Как рассказали аналитики мероприятия, самой активной локацией по передаче фото и видео стала набережная Федоровского.