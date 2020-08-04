Фестиваль STEREOLETO состоится в этом году

Фестиваль пройдет 5 и 6 сентября на территории пространства «Севкабель Порт». Число посетителей ограничат, также будет необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

По понятным причинам в этому году на фестивале не будет зарубежных артистов, только российские. В лайн-апе заявлены: Земфира, Noize MC, Хаски, СБПЧ, «Меджикул», РАДАР, Bollywood FM, «Молчат Дома», «Папин Олимпос», «Хадн Дадн», «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», Алена Швец, Друг Диджея, Анна Ворфоломеева и не только.

Билет на один день стоит 2 800 рублей, сразу на оба — 4 800 рублей.

Ранее известный своими уличными работами художник Покрас Лампас рассказал, что было написано на кресте, нарисованном на площади в Екатеринбурге. Пост-объяснение он опубликовал в своем Instagram. Когда коммунальщики уничтожили первоначальный рисунок на площади, художнику пришлось восстанавливать творение заново.