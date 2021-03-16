Фестиваль спортивного кино пройдет в Подмосковье

ХIХ Международный фестиваль спортивного кино KRASNOGORSKI состоится в Красногорске уже в мае. Спустя месяц смотр фильмов продолжится в Сочи.

Фестиваль пройдет с 13 по 18 мая 2021 года в Москве и Подмосковье. В частности, в Красногорске. Победителей наградят 18 мая в красногорском ДК «Подмосковье».

Во время этого киномарафона зрители увидят премьеры художественных и документальных фильмов о спорте. Также их ждут встречи с известными кинодеятели и спортсменами. В свое время гостями становились такие спортсмены, как Мария Киселева, Светлана Хоркина, Алексей Немов и многие другие. Цель фестиваля не только показать хорошие картины, но и приобщить людей к здоровому образу жизни.

Международный фестиваль спортивного кино — крупнейшее в Восточной Европе и странах СНГ тематическое мероприятие. KRASNOGORSKI признан лучшим спортивным кинофорумом Европы. Он отмечен серебряной медалью бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Президентом фестиваля является легенда фигурного катания депутат Государственной думы Ирина Роднина.