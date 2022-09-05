Общество 05 сентября 2022, 19:04 Поделиться Telegram

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Viber Фестиваль "Спасская башня" состоялся в Москве

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Военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» с артистами из разных стран прошел в Москве. В мероприятии участвовали коллективы музыкантов из Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии и Таиланда, передала «Вечерняя Москва».

Выступление Сводного оркестра стало завершением мероприятия. В его состав вошли 1,5 тысячи разных артистов.

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Также в день закрытия, 4 сентября, «Вечерняя Москва» сделала подарок всем участникам. Им стал спецвыпуск газеты «Москва-875». В нем москвичи прочитали о различных проектах, которые повысят качество жизни в столице.

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