Фестиваль «Спасская башня» отменили из-за коронавируса

Военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» в 2020 году не состоится. Мероприятие отменили в Москве, чтобы не ухудшить ситуацию с распространением коронавируса.

«Фестиваль „Спасская башня“ на Красной площади в 2020 году отменен. В связи с отменой фестиваля „Спасская башня“ вы можете осуществить возврат стоимости приобретенных билетов», — сообщается на сайте организаторов мероприятия.

Если билеты были куплены онлайн, то деньги вернутся на счет автоматически. Средства должны прийти в течение 10 дней начиная с 24 августа. Если билеты были куплены в кассе, то вернуть их можно будет в кассе «Цветной бульвар». Для этого необходимо предъявить билет, паспорт и написать заявление о возврате. Чтобы избежать больших очередей, организаторы сделали специальное расписание для возврата билетов.

Военно-музыкальный фестиваль должен был пройти с 28 августа по 6 сентября. Теперь посетить мероприятие можно будет с 27 августа по 5 сентября 2021 года.

Фестиваль каждый год стартует в конце лета, собирая выступления лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, а также показывая впечатляющие пиротехнические шоу. За 12 лет «Спасская башня» приняла 160 коллективов из 54 стран, став самым известным военно-музыкальным фестивалем в мире.