10 августа 2023, 21:08
Фестиваль спасателей стартовал в парке 300-летия Петербурга
Необычный фестиваль спасателей стартовал в парке 300-летия Петербурга. Программа мероприятия рассчитана на людей всех возрастов. Об этом сообщил телеканал «Санкт‑Петербург».
Многим детям понравился конкурс с брандспойтом. Участникам фестиваля предлагали сбить с его помощью мячик на подставке.
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В специальном шатре создали инсталляцию задымленного помещения с использованием театрального дыма. Часто спасателям приходится работать на ощупь. Все желающие смогли перенять этот опыт.
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