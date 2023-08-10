Общество 10 августа 2023, 21:08 Фестиваль спасателей стартовал в парке 300-летия Петербурга

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Необычный фестиваль спасателей стартовал в парке 300-летия Петербурга. Программа мероприятия рассчитана на людей всех возрастов. Об этом сообщил телеканал «Санкт‑Петербург».

Многим детям понравился конкурс с брандспойтом. Участникам фестиваля предлагали сбить с его помощью мячик на подставке.

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В специальном шатре создали инсталляцию задымленного помещения с использованием театрального дыма. Часто спасателям приходится работать на ощупь. Все желающие смогли перенять этот опыт.