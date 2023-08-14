Общество 14 августа 2023, 10:28 Фестиваль социальной рекламы стартовал на Московском урбанфоруме Фестиваль социальной рекламы открыли на Московском урбанфоруме в Гостином Дворе Сайт мэра и правительства Москвы

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Фестиваль социальной рекламы начался на Московском урбанистическом форуме (МУФ). Видеоролики будут показывать в перерывах между мероприятиями и по вечерам. Об этом рассказала пресс-служба мэрии столицы.

Зрители смогут увидеть ролики об улучшении социальной сферы, развитии торговли и общепита, модернизации городских инфраструктурных объектов, таких как театральные площадки, парки и школы.

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Различные ведомства и организации представят свои видеосюжеты. Департамент культурного наследия Москвы поделится успехами в сохранении памятников, департамент информационных технологий расскажет о новых цифровых сервисах, а комитет по туризму представит достопримечательности столицы.

В роликах комплекса социального развития столицы снялись актер Сергей Бурунов и певица Анна Семенович, которые призовут гостей проверить свое здоровье в павильонах «Здоровая Москва». В рекламе также покажут специалистов скорой помощи, врачей городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова, а также Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Ранее сообщалось о том, что гостей МУФ на выставке «Станция Манеж» встретят мультяшные герои.