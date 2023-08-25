Общество 25 августа 2023, 15:45 Фестиваль скульптур «Легенды Севера» стартовал в Ноябрьске

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Фестиваль-конкурс парковых скульптур «Легенды Севера» стартовал в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщил сайт «Ямал-медиа».

Мастер-класс по резьбе по дереву приехали показать 15 участников со всех уголков России. По заготовленному эскизу они должны создать скульптуры, которые расскажут о жизни мифического народа сихиртя.

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Отмечается, что лучших мастеров наградят денежными призами, произведения искусства установят в этнографическом комплексе «Нум».