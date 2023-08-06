Общество 06 августа 2023, 21:16 Фестиваль «Северный ветер 2023» в Никеле объединил сап-серфинг и баскетбол

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5 и 6 августа в поселке Никель Мурманской области прошел спортивный фестиваль «Северный ветер».

На берегу реки Шуонийоки можно было по традиции научиться кататься и заниматься йогой на сапборде – а также программу праздника в этом году разнообразили баскетбол и петанк.

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Желающих освоить сапсерфинг было, как всегда, много: на доску вставали и взрослые, и дети, и семейные пары. В том числе, сапборд покорила никельчанка Эмилия Кузнецова, которая давно уже мечтала попробовать новый вид спорта.

«Видела, что многие пробуют стоять на доске, увлекаются этим и в Никеле. В отпуске не удалось попробовать, а тут свершилось», – улыбается Эмилия Кузнецова. «Очень круто, теперь хочу снова встать на сап».

На уличной баскетбольной площадке фестиваля «Северный ветер», который проводится при поддержке компании «Норникель», мастер-классы провели российская баскетболистка, заслуженный мастер спорта Ольга Фролкина и участник чемпионата мира по баскетболу 3х3, баскетбольный блогер Виктор Павленко.

«У спортсменов горят глаза и большое желание научиться. Видно, что многие очень любят баскетбол. Были и такие ребята, которые и не могли водить мяч, но пару раз попробовали, и уже что-то получается», – сказал после мастер-класса Виктор Павленко. «Это посыл для всех: даже на краю России можно круто проводить время и развиваться в спорте».

Участники баскетбольного мастер-класса сразу смогли применить новые знания на турнире 3х3. Вышло зрелищно и захватывающе.

«Мы собрались с друзьями и коллегами. Это такой заряд энергии!», – поделился эмоциями Александр Чихачев из Заполярного. «Для подрастающего поколения такие форматы особенно полезны – это возможность получить базу и прокачаться в баскетболе».

В финале турнира 3х3 сошлись «Медиа сборная» и «Сборная Мончегорска». Победу со счетом 9:8 одержал коллектив серебряной призерки Игр в Токио Ольги Фролкиной.

Ольга Фролкина призналась: «Мы отлично поиграли в баскетбол 3х3 ­– я по нему я очень соскучилась, так как долго не играла. Спасибо соперникам, все прошло на высочайшем уровне. Фантастический день! А еще после вчерашнего дождя вышло солнце, количество людей заметно увеличилось и как будто зарядило всех энергией, радостью и улыбками».

После турнира на реке Шуонийоки состоялся первый в мире конкурс по сап-баскетболу. Участникам нужно было на сапе доплыть до точки и за три попытки поразить кольцо с 10-ти метровой отметки. Финалистами соревнования стали школьник из Никеля Иван Крохинов и Ольга Фролкина – победу одержал Иван, получивший заветный приз.

Директор департамента общественных связей компании «Норникель» Татьяна Смирнова отметила: «Фестиваль – прекрасная традиция, которая началась в 2018 году в сотрудничестве с нашими добрыми друзьями из администрации Печенгского района. «Северный ветер» – семейный фестиваль, где каждый может найти активность по душе».

Кстати, во время фестиваля на площадке работала мобильная экологическая лаборатория заповедника «Пасвик» – партнера фестиваля, а для любителей искусства и саморазвития организаторы подготовили мастер-классы по различным техникам рисунка и фотографии.

В завершении праздника гостей «Северного ветра» ждало яркое