Общество 26 мая 2023, 16:02 Фестиваль «Семейный круг» проведут в Нижнем Новгороде

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Министерство культуры Нижегородской области сообщило о проведении в Нижегородском кремле фестиваля «Семейный круг». Мероприятие пройдет 1 июня на площадке возле манежа и храма во имя Святого Николая Чудотворца, написало НИА «Нижний Новгород».

Торжественная церемония бракосочетания с участием 20 пар молодоженов состоится в 14:00. Затем будут чествовать семей, которые имеют долгий брак. В 15:25 откроется музыкальная лаборатория.

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Для гостей подготовят зону рисунков цветными мелками на асфальте, зону свободной раскраски и арт-лабораторию, где можно будет создать картины с отпечатками ладоней всех членов семьи.