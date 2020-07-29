Фестиваль «Русское поле» перейдет в онлайн-формат в 2020 году

По данным издания, представители 57 регионов России и шести стран СНГ и Европы подали заявки для участия в фестивале.

«Онлайн-трансляция финала и гала-концерта фестиваля пройдет со сцены Московского государственного академического театра танца „Гжель“. Девизом фестиваля был выбран слоган „Нашим врачам — от благодарной Москвы и всей России!“», — рассказал руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

По его словам, специальными гостями фестиваля станут московские врачи, которых участники фестиваля поблагодарят за их самоотверженный труд.