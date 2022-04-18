Фестиваль российских вин провели в Екатеринбурге

Фестиваль российских вин прошел в Международном центре искусств в Екатеринбурге. Об этом рассказали «Известия».

На фестивале более 40 отечественных винных хозяйств представили несколько сотен вин. Это производители из разных регионов страны, от Нижней Волги до Крыма.

«Если бы мне пять лет назад сказали, что я буду так сильно „топить“ за российское вино, я бы сказала: „Ха!“, я никогда этого не делала. Ну, а сейчас российское вино в топе, по крайней мере — в России, становится особнячком и именно качество, цена–качество — это прям хорошо, еще нам пять лет — и мы побьем европейцев», — сказала представитель организаторов фестиваля Светлана Трестер.